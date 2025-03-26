Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, KĐT mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu giữa tiếng Trung và tiếng Việt.
- Tham gia các cuộc họp và hội thảo, cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp.
- Hỗ trợ đội ngũ dự án trong việc giao tiếp với đơn vị Trung Quốc và Việt Nam.
- Thực hiện các công việc khác. Ngoài việc phụ trách việc chuyển ngữ, phiên dịch viên còn thực hiện các công việc khác như dịch tài liệu, soạn thảo hợp đồng, thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Phòng, Ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Trung hoặc ngành nghề liên quan.
- Tiếng Trung Quốc thành thạo các kỹ năng, đặc biệt giao tiếp tốt (tối thiểu HSK 5)
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án, nhà thầu Quốc tế.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các dự án giao thông
3. Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và trình bày tốt.
- Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt

Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, KĐT mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-han-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job345229
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 10/09/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Inpos
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Inpos
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 02/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH HANLIM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SINASEAN VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 10/09/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Inpos
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Inpos
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 02/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH HANLIM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SINASEAN VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn AUTHENTIK VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu AUTHENTIK VIETNAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Gaia International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Gaia International VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 510 USD IIG VIỆT NAM
350 - 510 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Huyndai Aluminum Vina JSC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Huyndai Aluminum Vina JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD Tập Đoàn Karofi Holding
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Expeditors Vietnam Company Limited- Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Expeditors Vietnam Company Limited- Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Koh Young Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Công Ty TNHH Koh Young Việt Nam
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE
Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 USD Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Asia Color Travel & DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD Asia Color Travel & DMC
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Townsoft Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Townsoft Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 480 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA
320 - 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Gaia International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Gaia International VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Hệ thống giáo dục Edufit
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm