Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
- Hà Nội: Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, KĐT mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu giữa tiếng Trung và tiếng Việt.
- Tham gia các cuộc họp và hội thảo, cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp.
- Hỗ trợ đội ngũ dự án trong việc giao tiếp với đơn vị Trung Quốc và Việt Nam.
- Thực hiện các công việc khác. Ngoài việc phụ trách việc chuyển ngữ, phiên dịch viên còn thực hiện các công việc khác như dịch tài liệu, soạn thảo hợp đồng, thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Phòng, Ban.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Trung hoặc ngành nghề liên quan.
- Tiếng Trung Quốc thành thạo các kỹ năng, đặc biệt giao tiếp tốt (tối thiểu HSK 5)
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án, nhà thầu Quốc tế.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các dự án giao thông
3. Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và trình bày tốt.
- Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.
Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI