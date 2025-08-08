Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 500 - 800 USD

• Quản lý chứng từ và thanh toán:

o Kiểm tra tính hợp pháp, đối chiếu và lập các đơn đặt hàng (PO) và chứng từ thanh toán cho các hoạt động mua hàng, dịch vụ.

o Theo dõi và thanh toán chi phí vận chuyển, bốc xếp, nhiên liệu, văn phòng phẩm, công tác phí...

• Quản lý kho và tài sản:

o Theo dõi định mức khối lượng bốc xếp, phân bổ và tính khối lượng bốc xếp.

o Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ của Ban Cung ứng (xe nâng tay, xe kéo tay, pallet, cọc sắt, bình chữa cháy...). Lập kế hoạch sửa chữa, thay thế khi cần.

• Hệ thống và báo cáo:

o Theo dõi, cập nhật và kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo các hệ thống quản lý chất lượng như HTQLCL ISO, PAS 99, FSSC...

o Thực hiện chấm công và theo dõi phép của công nhân bốc xếp (CB-CNV) và nhân viên cung ứng vận chuyển (NVDV).

o Làm thủ tục thanh lý hàng hỏng, hàng bán nội bộ.

o In hóa đơn, phiếu giao hàng hàng ngày và báo cáo cuối tháng.

• Các công việc khác:

o Theo dõi tình hình bảo trì, bảo dưỡng xe tải, xe nâng. Lập hồ sơ sửa chữa.

o Hỗ trợ công tác Thống kê kho, thủ kho khi có yêu cầu.