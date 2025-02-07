Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Phim Năm Sao làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

• Thu nhập: 120 triệu – 300 triệu/năm, tùy năng lực của bạn.

• Lương và Thưởng: hấp dẫn nhất trong ngành, trả thưởng theo tháng, quý và năm.

• Tại LLumar Việt Nam, phần lớn nhân viên đều có thâm niêm trên 05 năm, vì chính sách lương thưởng thực sự tốt cùng môi trường làm việc thân thiện.

• Có nhiều cơ hội làm việc với các đối tác lớn nhất trong lĩnh vực ô tô và bất động sản.

• Công ty có chính sách thưởng nhân ngày sinh nhật, các ngày lễ trong năm.

• Văn phòng công ty đặt tại khu vực Duy Tân–Dịch Vọng Hậu, là nơi có nhiều tiện ích xung quanh, phục vụ tiện lợi các nhu cầu cá nhân.

• Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động theo quy định.

• Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Sáng tạo nội dung

• Nghiên cứu insight khách hàng để hiểu nhu cầu và thói quen của đối tượng khách hàng mục tiêu.

• Phân tích thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.

• Nắm bắt các xu hướng mới, viral trên các nền tảng như Tiktok, Facebook, Youtube để sáng tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video), phát triển câu chuyện thương hiệu đúng định hướng.