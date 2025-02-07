Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Phim Năm Sao làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Phim Năm Sao
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty TNHH Phim Năm Sao

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà LLumar Việt Nam – 96 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
• Thu nhập: 120 triệu – 300 triệu/năm, tùy năng lực của bạn.
• Lương và Thưởng: hấp dẫn nhất trong ngành, trả thưởng theo tháng, quý và năm.
• Tại LLumar Việt Nam, phần lớn nhân viên đều có thâm niêm trên 05 năm, vì chính sách lương thưởng thực sự tốt cùng môi trường làm việc thân thiện.
• Có nhiều cơ hội làm việc với các đối tác lớn nhất trong lĩnh vực ô tô và bất động sản.
• Công ty có chính sách thưởng nhân ngày sinh nhật, các ngày lễ trong năm.
• Văn phòng công ty đặt tại khu vực Duy Tân–Dịch Vọng Hậu, là nơi có nhiều tiện ích xung quanh, phục vụ tiện lợi các nhu cầu cá nhân.
• Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động theo quy định.
• Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Sáng tạo nội dung
• Nghiên cứu insight khách hàng để hiểu nhu cầu và thói quen của đối tượng khách hàng mục tiêu.
• Phân tích thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
• Nắm bắt các xu hướng mới, viral trên các nền tảng như Tiktok, Facebook, Youtube để sáng tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video), phát triển câu chuyện thương hiệu đúng định hướng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Phim Năm Sao Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phim Năm Sao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà LLumar, 96 Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

