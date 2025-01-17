Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, 22 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Lên kế hoạch, ý tưởng và dựng video ngắn về các tin tức hot, bắt trend
các tin tức hot, bắt trend
Liên tục cập nhật tin tức mới và hot nhất
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm (nếu có)
Được đào tạo từ đầu nên các bạn sinh viên yên tâm nha
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ngoan ngoãn, chăm chỉ, ham học hỏi
- Ưu tiên sinh viên năm 2,3,4 muốn gắn bó lâu dài.
- Ứng viên có khả năng tiếp thu công nghệ để học sử dụng các phần mềm dựng nếu chưa biết dùng.
- Ngoan ngoãn, chăm chỉ, ham học hỏi
- Ưu tiên sinh viên năm 2,3,4 muốn gắn bó lâu dài.
- Ứng viên có khả năng tiếp thu công nghệ để học sử dụng các phần mềm dựng nếu chưa biết dùng.
Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 2,5 triệu/tháng (nếu muốn offer cao hơn thì trao đổi trong phỏng vấn) + thưởng KPIs hàng tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân
Tham gia hoạt động ăn chơi định kỳ, du lịch và teambuilding cùng công ty hoặc phong trào do team tổ chức.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 1 lần
Tham gia các câu lạc bộ yoga và dance miễn phí ( công ty có mời giáo viên chuyên nghiệp về dạy)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân
Tham gia hoạt động ăn chơi định kỳ, du lịch và teambuilding cùng công ty hoặc phong trào do team tổ chức.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 1 lần
Tham gia các câu lạc bộ yoga và dance miễn phí ( công ty có mời giáo viên chuyên nghiệp về dạy)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI