Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn cầu Adaptive Learning làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý biên soạn, biên soạn, biên tập câu hỏi/bài tập/bài giảng trên nền tảng quản lý nội dung học tập trực tuyến.

Đề xuất cải tiến quy trình, cải tiến nền tảng đáp ứng yêu cầu biên soạn và sử dụng học liệu.

Tiếp nhận phản hồi, xử lí các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung kho học liệu số.

Đề xuất chỉnh sửa, thực hiện chỉnh sửa/bổ sung/cải tiến nhằm nâng cao chất lượng kho học liệu số.

Hỗ trợ triển khai các sản phẩm công nghệ giáo dục liên quan đến dạy, học và kiểm tra đánh giá.

Các công việc khác theo phân công phù hợp với phạm vi chuyên môn.

- Trình độ từ Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Toán – Tin, Sư phạm Toán – Tin.

- Có kinh nghiệm về một trong các công việc: biên soạn/biên tập nội dung số môn Toán theo CT GDPT 2018; giảng dạy trực tiếp tại các nhà trường phổ thông là một lợi thế.

- Có kỹ năng sử dụng, khai thác các nền tảng giáo dục/đào tạo trực tuyến.

Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc, thưởng ngày lễ tết theo quy định.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

Có lộ trình tăng lương và chính sách rõ ràng.

