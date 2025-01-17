Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Tham gia biên tập nội dung cho các sự kiện, talkshow...
+ Viết kịch bản MC, kịch bản khung, bài giới thiệu, bài PR, bài viết tin tức các sự kiện...
+ Nghiên cứu, cập nhật thông tin về các sự kiện, chương trình lĩnh vực truyền thông...
+ Tổ chức các buổi talkshow, sự kiện...
+ Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, truyền hình...
+ Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình
+ Kỹ năng viết bài, biên tập...
+ Nắm vững kiến thức cơ bản về sự kiện, truyền thông, quảng cáo...
+ Tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
+ Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
+ Năng động và có tính sáng tạo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 12 triệu – 15 triệu
+ Thưởng các ngày Lễ tết bao gồm Tết dương lịch, Ngày 30/4, 01/05, 02/09, sinh nhật và các chế độ thăm hỏi khác...
+ Du lịch, teambuilding hằng năm cùng công ty
+ Lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngõ 84 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

