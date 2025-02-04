Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 12B Ngõ 110 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Có kinh nghiệm về làm content nhân hiệu - xây dựng thương hiệu cá nhân, content viral, content tiktok

Xây dựng kịch bản, tham gia sản xuất video trên các nền tảng Reels (Facebook), Short (Youtube), Tiktok,...

Tham gia góp ý tưởng và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu chung.

Cập nhật xu hướng để đưa ra các ý tưởng mới làm tăng hiệu quả cho các nội dụng bán hàng.

Phối hợp với các nhân sự/bộ phận liên qua để sản xuất nội dung chất lượng: content ads, hình ảnh, landing page,...

Quản lý, điều phối công việc linh hoạt cùng các bộ phận và đối tác.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm tại vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing,...

Có kiến thức nền tảng để phát triển thương hiệu trên MXH, nhạy cảm với xu hướng (trend) trên đa kênh.

Khả năng tổ chức, quản lý công việc bao quát, chi tiết và khoa học.

Sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có kĩ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10tr +% hoa hồng + thưởng + phụ cấp ăn trưa, gửi xe (Lương cứng có thể deal theo năng lực). (Tổng thu nhập từ 15tr trở lên)

Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo.

Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, có cơ hội nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin