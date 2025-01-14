Tuyển Biên tập viên Công ty CP Truyền thông VTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 202, nhà A1, Ngõ 121/2 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Viết, biên tập tin bài, xây dựng nội dung lĩnh vực năng lượng, môi trường

Xây dựng nội dung truyền thông theo yêu cầu

Quản lý dự án, theo dõi và bám sát tiến độ dự án

Phối hợp với các nhóm triển khai hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Từ 03 năm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh), truyền thông, marketing, báo chí truyền hình, hoặc ngành có liên quan

Nhanh nhẹn hoạt bát và trung thực

Có kỹ năng quản lý, tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả. Có kỹ năng tham gia thực hiện quản lý các dự án trong nước và quốc tế là lợi thế

Có kinh nghiệm làm biên tập cho các trang thông tin điện tử, báo điện tử, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm truyền thông/marketing,...

Sử dụng thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng)

Ứng viên gửi kèm link Portfolio các sản phẩm đã từng thực hiện

Tại Công ty CP Truyền thông VTK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Làm việc với các tổ chức quốc tế, các dự án, chương trình quốc gia

Có cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập

Được thưởng, nghỉ ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước và công ty

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH..... theo quy định của nhà nước và công ty

