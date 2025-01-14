Tuyển Biên tập viên Công ty CP Truyền thông VTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty CP Truyền thông VTK
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 202, nhà A1, Ngõ 121/2 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Viết, biên tập tin bài, xây dựng nội dung lĩnh vực năng lượng, môi trường
Xây dựng nội dung truyền thông theo yêu cầu
Quản lý dự án, theo dõi và bám sát tiến độ dự án
Phối hợp với các nhóm triển khai hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Từ 03 năm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh), truyền thông, marketing, báo chí truyền hình, hoặc ngành có liên quan
Nhanh nhẹn hoạt bát và trung thực
Có kỹ năng quản lý, tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả. Có kỹ năng tham gia thực hiện quản lý các dự án trong nước và quốc tế là lợi thế
Có kinh nghiệm làm biên tập cho các trang thông tin điện tử, báo điện tử, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm truyền thông/marketing,...
Sử dụng thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng)
Ứng viên gửi kèm link Portfolio các sản phẩm đã từng thực hiện
Tại Công ty CP Truyền thông VTK Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Làm việc với các tổ chức quốc tế, các dự án, chương trình quốc gia
Có cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập
Được thưởng, nghỉ ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước và công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH..... theo quy định của nhà nước và công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông VTK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
