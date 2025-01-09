Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 126 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách tất cả các hoạt động, ý tưởng content marketing.

Phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác để lên kế hoạch và phát triển các chiến lược content marketing hiệu quả.

Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sáng tạo kịch bản video.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế, KOL để sáng tạo nội dung chất lượng cao, đáp ứng người dùng.

Lên kế hoạch đăng tải nội dung chi tiết, đảm bảo nội dung được đăng tải thường xuyên.

Chỉnh sửa, hiệu đính nội dung.

Mở rộng kênh social trên đa dạng nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube.

Quản lý và xây dựng đội CTV (Quay dựng, Chạy Ads...) hoàn thành mục tiêu đảm nhiệm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm làm ở vị trí tương tự.

Kỹ năng chuyên môn content, có kinh nghiệm viết kịch bản video

Kỹ năng giao tiếp: Tương tác phối hợp trong công việc

Kỹ năng sử dụng PM phục vụ cho việc content và viết kịch bản Video

Trách nhiệm cao trong công việc

Tư duy sáng tạo đột phá, đam mê viết lách

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 -15 tr/tháng

Thưởng doanh thu hệ thống bán lẻ

Thưởng % doanh thu cung cấp dịch vụ Marketing nội bộ

Các quy định chung của pháp luật với người lao động

Được linh động thời gian làm việc

Môi trường làm việc trẻ, sếp lắng nghe ý kiến của nhân viên, khuyến khích nhân viên đề xuất sáng tạo.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00 - 17h00, nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật (Thời gian làm việc linh hoạt)

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin