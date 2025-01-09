Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
- Hà Nội:
- 126 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phụ trách tất cả các hoạt động, ý tưởng content marketing.
Phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác để lên kế hoạch và phát triển các chiến lược content marketing hiệu quả.
Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sáng tạo kịch bản video.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế, KOL để sáng tạo nội dung chất lượng cao, đáp ứng người dùng.
Lên kế hoạch đăng tải nội dung chi tiết, đảm bảo nội dung được đăng tải thường xuyên.
Chỉnh sửa, hiệu đính nội dung.
Mở rộng kênh social trên đa dạng nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube.
Quản lý và xây dựng đội CTV (Quay dựng, Chạy Ads...) hoàn thành mục tiêu đảm nhiệm.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng chuyên môn content, có kinh nghiệm viết kịch bản video
Kỹ năng giao tiếp: Tương tác phối hợp trong công việc
Kỹ năng sử dụng PM phục vụ cho việc content và viết kịch bản Video
Trách nhiệm cao trong công việc
Tư duy sáng tạo đột phá, đam mê viết lách
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh thu hệ thống bán lẻ
Thưởng % doanh thu cung cấp dịch vụ Marketing nội bộ
Các quy định chung của pháp luật với người lao động
Được linh động thời gian làm việc
Môi trường làm việc trẻ, sếp lắng nghe ý kiến của nhân viên, khuyến khích nhân viên đề xuất sáng tạo.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00 - 17h00, nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật (Thời gian làm việc linh hoạt)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
