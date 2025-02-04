Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa CT3
- 2, KDT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nghiên cứu và phân tích xu hướng, insight của người dùng trên TikTok để đưa ra ý tưởng nội dung độc đáo, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu.
Xây dựng kịch bản chi tiết cho các video TikTok
Trực tiếp quản lý kênh Tiktok và fanpage của KOC
Nghiên cứu đối thủ và biết cách bắt trends phù hợp với nội dung kênh
Phối hợp với team media và design để quay và sản xuất video
Chịu trách nhiệm và đánh giá hiệu quả nội dung trên các kênh mạng xã hội
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm content tiktok tối thiểu 6 tháng
6 tháng
Hiểu biết về thuật toán của nền tảng
Ưu tiên ứng viên có yêu thích tìm hiểu về phong thuỷ và tâm linh
Sáng tạo, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình, có laptop cá nhân
6 tháng
Hiểu biết về thuật toán của nền tảng
Ưu tiên ứng viên có yêu thích tìm hiểu về phong thuỷ và tâm linh
Sáng tạo, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình, có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8 – 10 triệu (deal trong buổi phỏng vấn)
Phụ cấp gửi xe
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với các ý tưởng, dự án mới
Tham gia chương trình teambuilding định kỳ cùng công ty
Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty
Happy hour ít nhất 1 lần/ 1 tuần
Các chế độ teambuilding, du lịch, ...
Bánh, trà, cafe, sữa hàng ngày
Phụ cấp gửi xe
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với các ý tưởng, dự án mới
Tham gia chương trình teambuilding định kỳ cùng công ty
Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty
Happy hour ít nhất 1 lần/ 1 tuần
Các chế độ teambuilding, du lịch, ...
Bánh, trà, cafe, sữa hàng ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI