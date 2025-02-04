Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT3 - 2, KDT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Nghiên cứu và phân tích xu hướng, insight của người dùng trên TikTok để đưa ra ý tưởng nội dung độc đáo, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Xây dựng kịch bản chi tiết cho các video TikTok

Trực tiếp quản lý kênh Tiktok và fanpage của KOC

Nghiên cứu đối thủ và biết cách bắt trends phù hợp với nội dung kênh

Phối hợp với team media và design để quay và sản xuất video

Chịu trách nhiệm và đánh giá hiệu quả nội dung trên các kênh mạng xã hội

Có kinh nghiệm làm content tiktok tối thiểu 6 tháng

Hiểu biết về thuật toán của nền tảng

Ưu tiên ứng viên có yêu thích tìm hiểu về phong thuỷ và tâm linh

Sáng tạo, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

Trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình, có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 – 10 triệu (deal trong buổi phỏng vấn)

Phụ cấp gửi xe

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với các ý tưởng, dự án mới

Tham gia chương trình teambuilding định kỳ cùng công ty

Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty

Happy hour ít nhất 1 lần/ 1 tuần

Các chế độ teambuilding, du lịch, ...

Bánh, trà, cafe, sữa hàng ngày

