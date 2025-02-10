Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tham gia vào quá trình sản xuất, lên ý tưởng, nội dung kịch bản và quay phim phục vụ cho việc quảng cáo và branding;
- Luôn cập nhật thông tin, xu hướng trên các kênh social;
- Biên tập nội dung video tiktok, livestream, review feedback, sale, talkshow,...
- Khai thác dữ liệu khách hàng trực tiếp.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng phòng Marketing
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường đào tạo về Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình, Văn hóa, Báo chí truyền thông, Marketing, các ngành nghề liên quan
- Kỹ năng: Viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật...
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ
- Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt
- Kỹ năng tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc
- Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính: 10-15 triệu + +PC+ KPI, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt
- Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
- Chính sách phúc lợi: thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
