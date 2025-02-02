Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 17, đường 11 sunrise K, khu ĐT The manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

Trao đổi cùng Quản trị kênh brainstorming lên ý tưởng, dàn ý cho các nội dung được yêu cầu (truyện, nội dung truyền cảm hứng, diễn giả, tôn giáo...)

Sử dụng các công cụ AI triển khai viết kịch bản, nội dung chi tiết theo chủ đề/câu chuyện được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Đọc hiểu Tiếng Anh khá

Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm content các nội dung trên Facebook, Tiktok, Youtube

Biết sử dụng công cụ chat GPT và các công cụ AI (không biết được đào tạo)

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng khởi điểm: 8-9M

Thưởng KPI 5-10% lương hàng tháng

Thưởng quý/ năm theo doanh thu của kênh

Thưởng chuyên cần 200k/tháng

Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương chính thức (trong thời gian thử việc tùy theo năng lực làm việc thực tế thời gian thử việc có thể rút ngắn xuống 01 tháng, hưởng full lương nếu thử việc xuất sắc)

Thưởng lễ, tết, nghỉ phép năm

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Nâng cấp năng lực, phát triển bản thân theo kế hoạch đào tạo của công ty

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm

Môi trường chuyên nghiệp thân thiện trẻ trung năng động

Được trang bị đầy đủ máy tính hiện đại phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

