Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần Sapphire media
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn 17, đường 11 sunrise K, khu ĐT The manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Trao đổi cùng Quản trị kênh brainstorming lên ý tưởng, dàn ý cho các nội dung được yêu cầu (truyện, nội dung truyền cảm hứng, diễn giả, tôn giáo...)
Sử dụng các công cụ AI triển khai viết kịch bản, nội dung chi tiết theo chủ đề/câu chuyện được yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc hiểu Tiếng Anh khá
Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm content các nội dung trên Facebook, Tiktok, Youtube
Biết sử dụng công cụ chat GPT và các công cụ AI (không biết được đào tạo)
Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm content các nội dung trên Facebook, Tiktok, Youtube
Biết sử dụng công cụ chat GPT và các công cụ AI (không biết được đào tạo)
Tại Công ty Cổ phần Sapphire media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng khởi điểm: 8-9M
Thưởng KPI 5-10% lương hàng tháng
Thưởng quý/ năm theo doanh thu của kênh
Thưởng chuyên cần 200k/tháng
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương chính thức (trong thời gian thử việc tùy theo năng lực làm việc thực tế thời gian thử việc có thể rút ngắn xuống 01 tháng, hưởng full lương nếu thử việc xuất sắc)
Thưởng lễ, tết, nghỉ phép năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Nâng cấp năng lực, phát triển bản thân theo kế hoạch đào tạo của công ty
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm
Môi trường chuyên nghiệp thân thiện trẻ trung năng động
Được trang bị đầy đủ máy tính hiện đại phục vụ cho công việc
Thưởng KPI 5-10% lương hàng tháng
Thưởng quý/ năm theo doanh thu của kênh
Thưởng chuyên cần 200k/tháng
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương chính thức (trong thời gian thử việc tùy theo năng lực làm việc thực tế thời gian thử việc có thể rút ngắn xuống 01 tháng, hưởng full lương nếu thử việc xuất sắc)
Thưởng lễ, tết, nghỉ phép năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Nâng cấp năng lực, phát triển bản thân theo kế hoạch đào tạo của công ty
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm
Môi trường chuyên nghiệp thân thiện trẻ trung năng động
Được trang bị đầy đủ máy tính hiện đại phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sapphire media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI