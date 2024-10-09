Tuyển Business Intelligence Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Xử lý, phân tích dữ liệu của sản phẩm.
Đưa ra báo cáo, đánh giá về dữ liệu đã được phân tích.
Đề xuất giải pháp, ý kiến từ kết quả phân tích.
Tìm hiểu, học hỏi về mô hình kinh doanh và vận hành của bộ phận.
Trong tương lai sẽ trở thành cầu nối giữa team kinh doanh và công nghệ, xử lý toàn bộ dữ liệu của bộ phận
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học, có định hướng theo đuổi lĩnh vực Business Intelligence/Business Analyst/Data Analyst. Có thể làm việc full-time.
Thông minh,nhanh nhẹn, yêu thích con số, tỉ mỉ, cẩn thận đặc biệt cần ham thích tìm tòi học hỏi.
Chủ động giao tiếp, học hỏi từ tất cả tài liệu, đồng nghiệp và quản lý trực tiếp.
Chăm chỉ, chủ động trong công việc, ownership tốt.
Có sự nhạy bén nhất định với số liệu.
Biết SQL và PowerBI là một lợi thế, nhưng nếu chưa biết thì công ty sẽ đào tạo bạn.
Có kiến thức cơ bản về DA
Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản cách làm việc, cách vận dụng kiến thức để làm thực tế
Hỗ trợ thực tập 2-4tr/ tháng (fulltime)
Thực tập 2-6 tháng được xét lên thử việc (85% lương chính thức), sau 02 tháng thử việc được đánh giá lên chính thức (Lương 7-9tr)
ĐẶC BIỆT
Môi trường trẻ trung, năng động, văn phòng hạng A, không khí làm việc thoải mái, cởi mở
Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở.
Cơ hội phát triển và được định hướng nghề nghiệp rõ ràng, ổn định, lâu dài
Được tham gia vào các hoạt động phong trào của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
