Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9 tòa tháp đông lotte center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận
o Phát triển backend cho hệ thống giao dịch trên mobile/web
o Duy trì chất lượng mã nguồn ổn định, rõ ràng
o Thực hiện các công việc được giao từ BA
o Nhanh chóng xây dựng, thử nghiệm, triển khai các tính năng và sản phẩm mớ
o Developing backend for mobile/web trading system
o Maintaining a high-quality robust codebase
o Doing task that is assigned by BA
o Rapidly build, iterate, test, and deploy new features and products
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu về năng lực:
Bắt buộc:
o Ngôn ngữ lập trình: Java (Core, Spring, Spring Data JPA) (Biết thêm Typescript - Node.js là một lợi thế)
Biết thêm Typescript - Node.js là một lợi thế
o Cơ sở dữ liệu: MySQL / MongoDB / Redis
o Message Queue: Kafka
o Tiếng Anh giao tiếp
