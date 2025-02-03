Tuyển Business Intelligence FiinGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại FiinGroup
- Hà Nội: Tầng 10, tòa PeakView Tower, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 500 - 1,200 USD
• Dẫn dắt một nhóm các chuyên viên để mang lại hiệu quả từ nghiên cứu cơ sở đến chuyên sâu một cách kịp thời.
• Hướng dẫn nhóm dự án phụ trách thu thập, lọc sạch, phân tích, cập nhật và trực quan hóa cơ sở dữ liệu vĩ mô và/hoặc nhóm ngành, cung cấp đầu vào cho các nhiệm vụ nghiên cứu và/hoặc tư vấn.
• Trực tiếp tham gia viết các phần then chốt của báo cáo dự án.
• Thực hiện phỏng vấn với các chuyên gia và các nhà thực hành trong ngành để đạt được những Insights về các dự án nghiên cứu và tư vấn.
• Xây dựng các đề xuất, khảo sát ngành, thông cáo báo chí và các tài liệu Marketing khác theo sự phân công của Quản lý.
• Hỗ trợ các Quản lý FiinResearch trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Bộ phận.
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng trong nước và quốc tế, chính quyền địa phương cũng như các chuyên gia trong ngành.
• Đi công tác các tỉnh, thành phố khác khi có yêu cầu.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý FiinResearch giao.
Với Mức Lương 500 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại FiinGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FiinGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
