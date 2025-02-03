Tuyển Business Intelligence FiinGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD

• Dẫn dắt một nhóm các chuyên viên để mang lại hiệu quả từ nghiên cứu cơ sở đến chuyên sâu một cách kịp thời.

• Hướng dẫn nhóm dự án phụ trách thu thập, lọc sạch, phân tích, cập nhật và trực quan hóa cơ sở dữ liệu vĩ mô và/hoặc nhóm ngành, cung cấp đầu vào cho các nhiệm vụ nghiên cứu và/hoặc tư vấn.

• Trực tiếp tham gia viết các phần then chốt của báo cáo dự án.

• Thực hiện phỏng vấn với các chuyên gia và các nhà thực hành trong ngành để đạt được những Insights về các dự án nghiên cứu và tư vấn.

• Xây dựng các đề xuất, khảo sát ngành, thông cáo báo chí và các tài liệu Marketing khác theo sự phân công của Quản lý.

• Hỗ trợ các Quản lý FiinResearch trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Bộ phận.

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng trong nước và quốc tế, chính quyền địa phương cũng như các chuyên gia trong ngành.

• Đi công tác các tỉnh, thành phố khác khi có yêu cầu.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý FiinResearch giao.