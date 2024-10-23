Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 30 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA
- Bắc Ninh: CÔNG TY TNHH KNK VINA, Lô CN5B
- 2, KCN QUẾ VÕ III, PHƯỜNG VIỆT HÙNG, THỊ XÃ QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH
- Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 60 Triệu
- Lập trình chương trình C# điều khiển Máy tự động tích hợp I/O card, motion card (Ajinextek, ADLINK, Advandtech) và các thiết bị khác.
- Có kinh nghiệm lập trình truyền thông công nghiệp RS485, RS232, Ethernet TCP/IP, Modbus...
- Có kinh nghiệm lập trình liên quan tới hệ thống MES, GMES, CIM
- Làm việc với các loại máy Handler, Tester Machine
- Có kiến thức về các linh kiện, thiết bị hệ thống điện của máy tự động
- Cải tiến chương trình có sẵn để phù hợp với yêu cầu công nghệ.
- Chỉnh sửa lỗi máy khi vận hành phát sinh lỗi liên quan đến phần cứng và phần mềm.
- Có khả năng đi setup máy tại các nhà máy của Samsung
Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về lập trình C
Hiểu biết về các nguyên tắc phát triển phần mềm và quy trình phát triển phần mềm
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và SQL
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tự động hóa là một lợi thế
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa và phát triển phần mềm
Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA
