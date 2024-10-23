Tuyển Chăm sóc khách hàng PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chăm sóc khách hàng

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 204 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

Tư vấn liệu trình điều trị và chốt sale cho khách hàng tại phòng khám
Thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao phó
Tư vấn liệu trình điều trị và chốt sale cho khách hàng tại phòng khám
Thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao phó

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, chạy doanh số định kỳ
Có khả năng đàm phán, thuyết phục, không nói ngọng.
Chủ động trong công việc
Trung thực, cầu tiến
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động
Kinh nghiệm về tư vấn và chốt sale ít nhất 1 năm
Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành y tế, sức khỏe
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, chạy doanh số định kỳ
Có khả năng đàm phán, thuyết phục, không nói ngọng.
Chủ động trong công việc
Trung thực, cầu tiến
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động
Kinh nghiệm về tư vấn và chốt sale ít nhất 1 năm
Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành y tế, sức khỏe

Quyền Lợi

Mức lương: Lương cứng 7 triệu + hoa hồng (1% doanh thu (6-10 triệu, có thể cao hơn tùy năng lực)). Thu nhập trung bình từ 12 - 16 triệu++.
Nghỉ 1 ngày tùy chọn trong tuần
Công ty cung cấp khách hàng tiềm năng
Chế độ lễ tết đầy đủ
Tăng lương theo năng lực và thâm niên
Du lịch, team building hàng năm
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái.
Mức lương: Lương cứng 7 triệu + hoa hồng (1% doanh thu (6-10 triệu, có thể cao hơn tùy năng lực)). Thu nhập trung bình từ 12 - 16 triệu++.
Nghỉ 1 ngày tùy chọn trong tuần
Công ty cung cấp khách hàng tiềm năng
Chế độ lễ tết đầy đủ
Tăng lương theo năng lực và thâm niên
Du lịch, team building hàng năm
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY)

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

