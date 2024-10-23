Tuyển Chăm sóc khách hàng PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY)
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 204 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tư vấn liệu trình điều trị và chốt sale cho khách hàng tại phòng khám
Thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao phó
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, chạy doanh số định kỳ Có khả năng đàm phán, thuyết phục, không nói ngọng. Chủ động trong công việc Trung thực, cầu tiến Có tinh thần trách nhiệm, chủ động Kinh nghiệm về tư vấn và chốt sale ít nhất 1 năm Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành y tế, sức khỏe
Tại PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cứng 7 triệu + hoa hồng (1% doanh thu (6-10 triệu, có thể cao hơn tùy năng lực)). Thu nhập trung bình từ 12 - 16 triệu++. Nghỉ 1 ngày tùy chọn trong tuần Công ty cung cấp khách hàng tiềm năng Chế độ lễ tết đầy đủ Tăng lương theo năng lực và thâm niên Du lịch, team building hàng năm Làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XOANG TRI ĐƯỜNG (TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA RUBY)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
