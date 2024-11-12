Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 30 Triệu

Mức lương 3 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thủ Đức

Gọi điện theo danh sách khách hàng do công ty cung cấp.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn, giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Đánh giá và phân chia khách hàng theo mức độ tiềm năng.

Hỗ trợ xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng cho đội ngũ kinh doanh.

Nhập và quản lý thông tin khách hàng trong file Excel, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật chính xác.

Thực hiện các báo cáo hàng ngày, hàng tuần về tiến độ công việc và kết quả liên quan.

Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, ưu tiên những ứng viên có thể làm việc full-time.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo bài bản.

Thành thạo kỹ năng Excel và Word.

Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Chịu khó, ham học hỏi, hướng đến kết quả.

Giao tiếp được tiếng Anh là một lợi thế.

Phụ cấp thực tập: 3 triệu/tháng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty

Tham gia cùng Công ty các dịp Sinh nhật, Teambuilding, Tình nguyện, Company Trip, Year End Party, các hoạt động nội bộ hàng tháng,....

Môi trường làm việc trẻ, năng động, tôn trọng, thân thiện và khuyến khích sự cởi mở, sáng tạo.

Thường xuyên được đào tạo về kỹ năng & công nghệ tiên tiến nhất từ Đức, Mỹ, Ý,... bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Được tham gia nhiều hội chợ chuyên ngành ở Việt Nam và nước ngoài tại Thái Lan, Hong Kong... hàng năm và cơ hội đào tạo chuyên sâu ở Châu Âu, Mỹ.

Làm việc với khách hàng đến từ các công ty/cơ quan hàng đầu trong và ngoài nước như các Bộ, Sở, SJC, YKK, ...

Môi trường làm việc trẻ, năng động, hiện đại và khuyến khích sự cởi mở, sáng tạo.

