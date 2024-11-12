Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 30 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Mức lương
3 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 30 Triệu

Gọi điện theo danh sách khách hàng do công ty cung cấp.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn, giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ phù hợp.
Đánh giá và phân chia khách hàng theo mức độ tiềm năng.
Hỗ trợ xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng cho đội ngũ kinh doanh.
Nhập và quản lý thông tin khách hàng trong file Excel, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật chính xác.
Thực hiện các báo cáo hàng ngày, hàng tuần về tiến độ công việc và kết quả liên quan.

Với Mức Lương 3 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, ưu tiên những ứng viên có thể làm việc full-time.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo bài bản.
Thành thạo kỹ năng Excel và Word.
Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Chịu khó, ham học hỏi, hướng đến kết quả.
Giao tiếp được tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 3 triệu/tháng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty
Tham gia cùng Công ty các dịp Sinh nhật, Teambuilding, Tình nguyện, Company Trip, Year End Party, các hoạt động nội bộ hàng tháng,....
Môi trường làm việc trẻ, năng động, tôn trọng, thân thiện và khuyến khích sự cởi mở, sáng tạo.
Thường xuyên được đào tạo về kỹ năng & công nghệ tiên tiến nhất từ Đức, Mỹ, Ý,... bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.
Được tham gia nhiều hội chợ chuyên ngành ở Việt Nam và nước ngoài tại Thái Lan, Hong Kong... hàng năm và cơ hội đào tạo chuyên sâu ở Châu Âu, Mỹ.
Làm việc với khách hàng đến từ các công ty/cơ quan hàng đầu trong và ngoài nước như các Bộ, Sở, SJC, YKK, ...
Môi trường làm việc trẻ, năng động, hiện đại và khuyến khích sự cởi mở, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất