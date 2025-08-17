Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, Đường D1, Khu CNC, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kế toán tổng hợp

Trách nhiệm chính:

Kiểm tra, giám sát các phần hành kế toán, đối chiếu số liệu giữa các phòng ban và đảm bảo cân đối sổ sách kế toán.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ; đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, thực hiện quyết toán và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế

Công việc liên quan đến thuế:

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào/đầu ra; lập báo cáo thuế GTGT toàn công ty và các chi nhánh.

Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, hồ sơ ưu đãi thuế cho dự án đầu tư mới.

Chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế (VAT, thuế XNK...) và thực hiện các thủ tục hoàn thuế.

Kiểm soát việc kê khai thuế, tình hình sử dụng hóa đơn và các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu.

Hỗ trợ xây dựng, kiểm soát hệ thống kế toán phục vụ cho công tác hoàn thuế, đặc biệt trong các công ty có hoạt động XNK.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp có hệ thống kế toán chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty thương mại, sản xuất, bán lẻ, siêu thị… có doanh thu từ 100 tỷ/năm và có số lượng mã hàng lớn.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế, ưu tiên từng xử lý hồ sơ hoàn thuế (VAT, XNK...), nắm vững các quy định pháp luật về thuế.

Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán và hệ thống ERP.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, phối hợp và làm việc nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên từng tham gia triển khai ERP hoặc tái cấu trúc hệ thống kế toán.

Có lộ trình phát triển lên Kế toán trưởng trong tương lai gần

Phúc lợi

Thu nhập và phúc lợi

Mức lương cạnh tranh

Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần

Nhiều cơ hội thăng tiến

Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật

Du lịch, Team-Building hằng năm

Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân

Môi trường học hỏi và phát triển:

Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ...

Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp

Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng.

Môi trường văn hóa và đồng nghiệp:

Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ

Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ

Cách Thức Ứng Tuyển

