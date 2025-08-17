Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, Đường D1, Khu CNC, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Trách nhiệm chính:
Kiểm tra, giám sát các phần hành kế toán, đối chiếu số liệu giữa các phòng ban và đảm bảo cân đối sổ sách kế toán.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ; đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, thực hiện quyết toán và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế
Công việc liên quan đến thuế:
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào/đầu ra; lập báo cáo thuế GTGT toàn công ty và các chi nhánh.
Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, hồ sơ ưu đãi thuế cho dự án đầu tư mới.
Chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế (VAT, thuế XNK...) và thực hiện các thủ tục hoàn thuế.
Kiểm soát việc kê khai thuế, tình hình sử dụng hóa đơn và các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu.
Hỗ trợ xây dựng, kiểm soát hệ thống kế toán phục vụ cho công tác hoàn thuế, đặc biệt trong các công ty có hoạt động XNK.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp có hệ thống kế toán chuyên nghiệp.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty thương mại, sản xuất, bán lẻ, siêu thị… có doanh thu từ 100 tỷ/năm và có số lượng mã hàng lớn.
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, ưu tiên từng xử lý hồ sơ hoàn thuế (VAT, XNK...), nắm vững các quy định pháp luật về thuế.
Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán và hệ thống ERP.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, phối hợp và làm việc nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên từng tham gia triển khai ERP hoặc tái cấu trúc hệ thống kế toán.
Có lộ trình phát triển lên Kế toán trưởng trong tương lai gần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi
Mức lương cạnh tranh
Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần
Nhiều cơ hội thăng tiến
Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật
Du lịch, Team-Building hằng năm
Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân
Môi trường học hỏi và phát triển:
Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ...
Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp
Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp.
Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng.
Môi trường văn hóa và đồng nghiệp:
Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ
Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

