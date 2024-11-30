Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Giáo dục Minh Phú làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục Minh Phú
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Giáo dục Minh Phú

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 25 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tiếp nhận và làm thủ tục nhập học của học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh mới cùng hồ sơ thông tin được cập nhật đầy đủ trên phần mềm.
- Chăm sóc và hỗ trợ các học viên đang theo học để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý vấn đề và hỗ trợ học viên tiếp tục đăng ký thêm khóa học.
- Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng khi có nhu cầu về khóa học.
- Chịu trách nhiệm và báo cáo hiệu quả công việc với quản lý trực tiếp.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các sự kiện của trung tâm.
- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tuyển sinh và phát triển kinh doanh cùng đội nhóm.
- Tham gia đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, đối tác tuyển sinh mới.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tương đương.
Giọng nói chuẩn, dễ nghe.
Yêu thích trẻ con & môi trường giáo dục lành mạnh.
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc.
Nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Giáo dục Minh Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
Làm việc từ Thứ 2 đến thứ 7, thời gian linh hoạt
Lương cứng + hoa hồng cạnh tranh
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Đóng BHXH theo quy định
Miễn giảm học phí các khóa học tiếng Anh tại trung tâm
Tham gia các hoạt động team-building và gắn kết định kỳ
Tham gia đào tạo và các khóa học nâng cao chuyên môn
Thưởng ngày lễ, Tết
Địa chỉ: PIC Academy - Số 8 lô LK18D Lê Hồng Phong, HP | Số 25 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Minh Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 lô LK18D, Lê Hồng Phong. Kiều Sơn, Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

