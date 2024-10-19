Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XIYUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XIYUE
Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà 21, 8TH ave, khu Sunrise H, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
- Tư vấn chăm sóc khách hàng theo data có sẵn
- Nhập mã đơn hàng, tổng kết
- Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc được giao
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung HSK4 trở lên Nhanh nhẹn, chăm chỉ, làm được ít nhất 2 ca Biết tiếng anh là 1 lợi thế Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Tiếng Trung HSK4 trở lên
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, làm được ít nhất 2 ca
Biết tiếng anh là 1 lợi thế
Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XIYUE Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp cơm trưa và cơm tối
- Công ty cung cấp thiết bị làm việc
- Liên hoan mỗi tháng 1 lần, trà chiều
- Du lịch TQ 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XIYUE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
