Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XIYUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 10 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà 21, 8TH ave, khu Sunrise H, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

- Tư vấn chăm sóc khách hàng theo data có sẵn

- Nhập mã đơn hàng, tổng kết

- Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc được giao

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung HSK4 trở lên Nhanh nhẹn, chăm chỉ, làm được ít nhất 2 ca Biết tiếng anh là 1 lợi thế Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XIYUE Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp cơm trưa và cơm tối

- Công ty cung cấp thiết bị làm việc

- Liên hoan mỗi tháng 1 lần, trà chiều

- Du lịch TQ 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XIYUE

