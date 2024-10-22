Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Xóm Tráng, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hoà Bình., Cao Phong

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập tiến độ thi công chi tiết, biện pháp thi công, kế hoạch nghiệm thu, thanh quyết toán.
Bóc tách, phân tích khối lượng, phân tích đánh giá mức độ rủi ro liên quan tới quy trình thi công, biện pháp thi công, mặt bằng thi công.
Tổ chức các mũi thi công phù hợp với kế hoạch
Quản lý giám sát việc thực hiện kế hoạch, phân công công việc và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên
Quản lý chi phí thi công.
Chủ trì giải quyết các công việc với TVGS, CĐT trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm CHT công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, có chứng chỉ GS hạng II
Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối thực hiện (Thiết lập mục tiêu, xác định nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực, lập tiến độ,...)
Kỹ năng sử dụng phần mềm Cad, Office, Project, dự toán (Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu).
Tốt nghiệp đại học xây dựng, giao thông.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn ở tại dư án
Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực
Được đào tạo nâng cáo nghiệp vụ chuyên môn
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Tham gia đầy đủ BHXH. BHYT, BHTN,... Phép năm, ngày nghỉ lễ /tết theo Luật quy định.
Chế độ thăm hỏi: Cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang lễ,...
Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch cáo cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty.
Chính sách mua hàng trên hệ thống Công ty sẽ được giảm giá tùy thuộc từng chương trình tại từng thời điểm cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

