Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 25 Triệu

Lập tiến độ thi công chi tiết, biện pháp thi công, kế hoạch nghiệm thu, thanh quyết toán. Bóc tách, phân tích khối lượng, phân tích đánh giá mức độ rủi ro liên quan tới quy trình thi công, biện pháp thi công, mặt bằng thi công. Tổ chức các mũi thi công phù hợp với kế hoạch Quản lý giám sát việc thực hiện kế hoạch, phân công công việc và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên Quản lý chi phí thi công. Chủ trì giải quyết các công việc với TVGS, CĐT trong quá trình thi công.

Đã từng làm CHT công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, có chứng chỉ GS hạng II Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối thực hiện (Thiết lập mục tiêu, xác định nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực, lập tiến độ,...) Kỹ năng sử dụng phần mềm Cad, Office, Project, dự toán (Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu). Tốt nghiệp đại học xây dựng, giao thông. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt.

Hỗ trợ ăn ở tại dư án Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực Được đào tạo nâng cáo nghiệp vụ chuyên môn Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Tham gia đầy đủ BHXH. BHYT, BHTN,... Phép năm, ngày nghỉ lễ /tết theo Luật quy định. Chế độ thăm hỏi: Cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang lễ,... Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch cáo cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty. Chính sách mua hàng trên hệ thống Công ty sẽ được giảm giá tùy thuộc từng chương trình tại từng thời điểm cụ thể.

