Tuyển Nhân viên kinh doanh SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hòa Bình:
- 239
- 241 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Đàm phán và ký kết hợp đồng
- Đạt được mục tiêu doanh số đề ra
- Cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
- Có khả năng làm việc độc lập
Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cạnh tranh và thưởng doanh số
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp
- Được đào tạo và hỗ trợ để phát triển kỹ năng và kiến thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
