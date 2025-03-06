Tuyển Nhân viên kinh doanh SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- 239

- 241 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Đàm phán và ký kết hợp đồng
- Đạt được mục tiêu doanh số đề ra
- Cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
- Có khả năng làm việc độc lập

Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh và thưởng doanh số
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp
- Được đào tạo và hỗ trợ để phát triển kỹ năng và kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà Richstar 2 - RS5, 239-241 đường Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú,TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

