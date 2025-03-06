Tuyển Nhân viên kinh doanh SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - 239 - 241 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

- Đàm phán và ký kết hợp đồng

- Đạt được mục tiêu doanh số đề ra

- Cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

- Có khả năng làm việc độc lập

Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh và thưởng doanh số

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp

- Được đào tạo và hỗ trợ để phát triển kỹ năng và kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIM MEDICAL CENTER- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sim Med

