Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - 174 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng, phát triển và thực hiện chiến dịch Facebook Ads/ Google Ads/ PPC với ngân sách tối ưu.

Phát triển kế hoạch SEO dài hạn để tăng thứ hạng từ khoá và lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền trong lĩnh vực định cư Mỹ

Theo dõi, đánh giá kết quả và báo cáo hàng tuần/hàng tháng cho Trưởng phòng Marketing, CEO và Giám đốc điều hành

Tuân thủ hướng dẫn và thực hiện các nhiệm vụ tiếp thị khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành / Quản lý

Cùng team lập kế hoạch marketing tháng, quý, năm

Các công việc khác theo sự phân công của CEO

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2-5 năm kinh nghiệm mảng digital marketing

Có kiến thức chuyên sâu về Digital marketing (SEO, SEM. Google Ads, Facebook Ads, v.v...)

Khả năng phân tích và quản lý dự án

Sáng tạo và có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập

Thành thạo Microsoft Excel, PowerPoint và Word

Tính cách năng động, sẵn sàng học hỏi và theo đuổi sự nghiệp

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực

Có hiểu biết về phần mềm thiết kế (AI, Photoshop...) là một điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương thứ 13

Môi trường làm việc thân thiện (Tea break thứ Sáu hàng tuần)

Quà tặng sinh nhật, thưởng Tết

Các quyền lợi khác theo Pháp luật

Lương có thể được thoả thuận dựa trên năng lực

Được xét tăng bậc/năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

