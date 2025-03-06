Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo
- Hòa Bình:
- 174 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng, phát triển và thực hiện chiến dịch Facebook Ads/ Google Ads/ PPC với ngân sách tối ưu.
Phát triển kế hoạch SEO dài hạn để tăng thứ hạng từ khoá và lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền trong lĩnh vực định cư Mỹ
Theo dõi, đánh giá kết quả và báo cáo hàng tuần/hàng tháng cho Trưởng phòng Marketing, CEO và Giám đốc điều hành
Tuân thủ hướng dẫn và thực hiện các nhiệm vụ tiếp thị khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành / Quản lý
Cùng team lập kế hoạch marketing tháng, quý, năm
Các công việc khác theo sự phân công của CEO
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên sâu về Digital marketing (SEO, SEM. Google Ads, Facebook Ads, v.v...)
Khả năng phân tích và quản lý dự án
Sáng tạo và có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập
Thành thạo Microsoft Excel, PowerPoint và Word
Tính cách năng động, sẵn sàng học hỏi và theo đuổi sự nghiệp
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực
Có hiểu biết về phần mềm thiết kế (AI, Photoshop...) là một điểm cộng
Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện (Tea break thứ Sáu hàng tuần)
Quà tặng sinh nhật, thưởng Tết
Các quyền lợi khác theo Pháp luật
Lương có thể được thoả thuận dựa trên năng lực
Được xét tăng bậc/năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI