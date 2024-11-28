Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận, trả lời và tư vấn các yêu cầu/thắc mắc/phản hồi/khiếu nại của khách hàng (các vấn đề trong phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ) qua các phương tiện liên lạc của các Công ty tương ứng (hotline, fanpage, social, website chat bot, Zalo...).

Quản lý thông tin hồ sơ khách hàng chặt chẽ.

Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, lưu hồ sơ, đánh giá và phân loại mức độ phức tạp để báo cáo với Trưởng Bộ phận và theo dõi/thực hiện hướng xử lý.

Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm dịch vụ nhằm đảm bảo cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ chính xác nhất tới khách hàng.

Quản lý chương trình Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết (theo chính sách Công ty).

Cập nhật hệ thống CRM đầy đủ trường thông tin, tức thời và chính xác.

Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ, khảo sát dịch vụ, khảo sát chất lượng, xác minh nhu cầu...theo quy trình làm việc/chiến dịch.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý khiếu nại khách hàng.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

Khả năng giao tiếp bằng lời nói, văn bản, giọng nói dễ nghe.

Tính cách cầu thị, trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.

Niềm nở, mến khách, tinh thần hỗ trợ khách, thái độ đúng mực và quản lý cảm xúc tốt trong mọi tình huống.

Ca 1: 9h00 - 18h00;

Ca 2: 13h00 - 21h00.

Phúc Lợi Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).

Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng cổ phần hàng năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.

Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.

Đóng BHXH/BHYT 100% lương.

Chế độ ốm đau/thai sản/hôn hỉ/ tang chế

Cách Thức Ứng Tuyển

