Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 đường Bến Nghé P. Tân Thuận Đông Q.7 TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện đánh giá năng lực, trình độ của toàn bộ nhân viên trong công ty.
Nắm bắt được trình độ của từng người lao động đề xuất kế hoạch phù hợp để đào tạo, bổ sung thêm các kiến thức, nghiệp vụ.
Xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên những đánh giá năng lực của từng người lao động do BGĐ phê duyệt.
Thực hiện các chương trình đào tạo.
Lập dự toán ngân sách đào tạo phù hợp cho các chương trình đào tạo, hội thảo, v.vv.. để nâng cao được chất lượng nhân sự.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 27 đến 38 tuổi.
- Tốt nghiệp Cao đẳng và 2-3 năm kinh nghiệm chuyên ngành đào tạo huấn luyện
- Hòa đồng, giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Ưu tiên ứng viên đã làm trong các công ty sản xuất ngành thực phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13 triệu đến 15 triệu.
- Công ty lo cơm trưa.
- Các chế độ khác theo luật lao động hiện hành.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 (nếu có yêu cầu về công việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 10 Bến Nghé P. Tân Thuận Đông Q. 7 TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

