Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 đường Bến Nghé P. Tân Thuận Đông Q.7 TP. HCM, Quận 7

Thực hiện đánh giá năng lực, trình độ của toàn bộ nhân viên trong công ty.

Nắm bắt được trình độ của từng người lao động đề xuất kế hoạch phù hợp để đào tạo, bổ sung thêm các kiến thức, nghiệp vụ.

Xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên những đánh giá năng lực của từng người lao động do BGĐ phê duyệt.

Thực hiện các chương trình đào tạo.

Lập dự toán ngân sách đào tạo phù hợp cho các chương trình đào tạo, hội thảo, v.vv.. để nâng cao được chất lượng nhân sự.

- Nữ từ 27 đến 38 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao đẳng và 2-3 năm kinh nghiệm chuyên ngành đào tạo huấn luyện

- Hòa đồng, giao tiếp tốt

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên đã làm trong các công ty sản xuất ngành thực phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13 triệu đến 15 triệu.

- Công ty lo cơm trưa.

- Các chế độ khác theo luật lao động hiện hành.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 (nếu có yêu cầu về công việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

