Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý số liệu doanh thu, chi phí hằng ngày; theo dõi và tính toán lợi nhuận.
Kiểm tra, định khoản nghiệp vụ phát sinh; đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán chi phí hoạt động, lương, các khoản trích theo lương, thuế (TNDN, TNCN...).
Phân bổ chi phí, trích lập và theo dõi khấu hao theo quy định.
Lập, nộp báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN), báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng hóa đơn.
Cung cấp, giải trình số liệu cho Ban TGĐ, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp.
Ưu tiên ứng viên từng làm trong các lĩnh vực: Thương mại điện tử, Giáo dục, Công nghệ phần mềm, Tài chính.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
Kỹ năng giao tiếp tốt; trung thực, tỉ mỉ, làm việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: từ 13 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực).
Thưởng hấp dẫn: Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết theo kết quả kinh doanh.
Tăng lương định kỳ: Xét tăng lương 1 lần/năm theo hiệu suất làm việc.
Thiết bị làm việc đầy đủ ngay từ ngày đầu nhận việc.
Phúc lợi đầy đủ: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định sau khi ký hợp đồng chính thức; Nghỉ lễ, phép năm theo đúng Luật Lao động.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng Thứ 7.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Đội ngũ trẻ trung, năng động, sáng tạo, luôn hỗ trợ và chia sẻ; Cơ hội để phát huy tối đa năng lực, học hỏi và phát triển cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

