Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dallas Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà Nhà Blue Sea, Số 91 Trung Kính, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Quản lý nhân sự của phòng Kế toán, đào tạo nhân sự mới và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của phòng.

Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;

Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..

Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.

Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đại diện công ty làm việc với các ban ngành chức năng.

Kinh nghiệm trên 5 năm kế toán tổng hợp lĩnh vực gia công, sản xuất, quản lý vật tư...

Nặng lực xây dựng hệ thống kế toán tài chính, quy trình vận hành công ty.

Am hiểu Quy định Thuế, BHXH...

Kinh nghiệm làm việc với Ban ngành chức năng.

Am hiểu và thành thạo hệ thống kế toán Misa.

Kỹ năng phân tích, quản lý tài chính

Ứng viên có thể đi công tác 3-4 ngày tài TP. Đà Nẵng và TP. HCM

Tại Công ty Cổ phần Dallas Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập net 13.000.000 - 15.000.000 VND/tháng.

Thưởng tháng 13 và thưởng Tết Âm Lịch.

Chương trình Du lịch hàng năm.

Đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.

Chế độ công tác phí dài ngày.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và cởi mở.

