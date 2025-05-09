Tuyển Chuyên viên đào tạo PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

1/ Trách nhiệm chính

Hỗ trợ phát triển hệ thống nông hộ và vùng trồng để sản xuất khoai tây (giống và chế biến) phục vụ kế hoạch kinh doanh của công ty.

Giám sát và tư vấn nông hộ từ trồng trọt đến sau thu hoạch đảm bảo khoai tây đạt chất lượng và năng suất theo yêu cầu của công ty.

2/ Chi tiết công việc

Tham gia khảo sát và lựa chọn nông dân sản xuất khoai tây phù hợp dựa trên dữ liệu lịch sử của nông dân, thổ nhưỡng, đồng ruộng, điều kiện tưới tiêu, khả năng tài chính

Ký kết hợp đồng

Giám sát đồng ruộng: thăm và tư vấn quản lý đồng ruộng cho nông dân đặc biệt về

Thời gian trồng