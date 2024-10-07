Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1.Công việc hàng ngày

Theo dõi doanh thu bán hàng qua tất cả các kênh của doanh nghiệp như: cửa hàng, bán hàng online v.vv... Tiếp nhận báo cáo bán hàng của các kênh và kiểm tra số tiền thực tế thu được so với số liệu trên báo cáo Kiểm soát giá bán so với chính sách giá của doanh nghiệp Theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu Ghi chép doanh thu và báo cáo doanh thu theo ngày Lập hóa đơn giá trị gia tăng và hạch toán doanh thu theo ngày Tập hợp và quản lý các hồ sơ, chứng từ liên quan tới doanh thu như: hợp đồng, báo giá, biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng Xử lý các trường hợp liên quan tới doanh thu như hàng bán bị trả loại, đổi hàng v.vv

2.Công việc cuối kỳ báo cáo tháng/quý/năm

Lập báo cáo doanh thu tổng và doanh thu chi tiết cho từng kênh bán hàng, từng đối tượng khách hàng (nếu cần) Đối chiếu giữa các sổ chi tiết doanh thu và tổng doanh thu Đối chiếu giữa số tiền phải thu và thực tế thu được, nếu có sai sót sẽ lên các báo cáo thừa/thiếu Lập báo cáo giảm từ, điều chỉnh các khoản doanh thu Lập báo cáo thường nhật và Nhật ký doanh thu theo quy định. Lên các báo cáo về quản trị doanh thu, phân tích doanh thu Báo cáo tổng hợp doanh thu lũy kế theo tháng/quý/năm. Sau đó, đánh giá sự biến động doanh thu và nguyên nhân của tình trạng này. Lập bảng kê thuế GTGT đầu ra, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

3.Công việc khác

Lưu giữ, sắp xếp hồ sơ liên quan tới doanh thu: hóa đơn, hợp đồng, Lên báo cáo phân tích doanh thu, dòng tiền phải thu Phối hợp với các bộ phận khác chuẩn bị hồ sơ khi có cơ quan kiểm tra Chủ động đưa ra đề xuất để tăng doanh thu Phối hợp với kế toán công nợ theo dõi phần công nợ khách hàng Làm các báo cáo theo yêu cầu: Doanh thu theo một mặt hàng, doanh thu của nhóm hàng...

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :

Trình độ học vấn : Tốt nghiệp các trường cao đẳng/đại học thuộc chuyên ngành kế toán Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc/ mảng công việc tương đương

Phẩm chất:

Trung thực, trách nhiệm Tận tâm với công việc Kiên định với mục tiêu để làm việc có kết quả Giữ lời, cam kết trong công việc

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực; Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa giờ, đồ ăn vặt tại pantry,... Cơ hội thăng tiến cao; Xét tăng lương hàng năm; Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...; Thưởng quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...; Chế độ du lịch hàng năm; Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV; Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn; Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

