Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện tất cả yêu cầu về báo cáo tài chính theo luật định, lập ngân sách/dự báo, quản lý dòng tiền và thuế.
- Xây dựng, rà soát các quy trình, quy định kế toán và kiểm soát việc thực hiện quy trình
-Phối hợp, hướng dẫn team dự án hoàn thiện hồ sơ liên quan đến miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp IT.
- Cập nhật chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Theo dõi đối soát công nợ phải thu, phải trả
- Lên tờ khai thuế GTGT hàng tháng
- Phối hợp bộ phận hành chính – nhân sự kiểm kê tài sản, thiết bị Cty định kỳ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của bộ phận quản lý và Ban Lãnh Đạo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
- Giới tính: Nữ
- Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc
- Có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu tốt.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, luật liên quan đến kế toán, thuế của Nhà nước.
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên Đã có kinh nghiệm làm việc trong công ty Công nghệ, phần mềm
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế
- Đã có kinh nghiệm làm việc bằng phần mềm kế toán (misa) và thành tạo tin học văn phòng.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15- 20 triệu/tháng
- Làm việc từ thứ 2 – thứ 6 (từ 8h30 - 17h30)
- Thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 1-5 tháng lương
- Review lương tối thiểu 1 lần/năm.
- Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức.
- Cơ hội phát triển lên vị trí Kế toán trưởng
- Được bung lụa và thả ga trong các hoạt động Team building hàng quý (2-3 lần/năm) và du lịch nghỉ mát đáng nhớ cùng gia đình và người thân.
- Phí gửi xe hàng ngày, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 125 phố Dương Quảng Hàm, tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

