Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện tất cả yêu cầu về báo cáo tài chính theo luật định, lập ngân sách/dự báo, quản lý dòng tiền và thuế.

- Xây dựng, rà soát các quy trình, quy định kế toán và kiểm soát việc thực hiện quy trình

-Phối hợp, hướng dẫn team dự án hoàn thiện hồ sơ liên quan đến miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp IT.

- Cập nhật chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Theo dõi đối soát công nợ phải thu, phải trả

- Lên tờ khai thuế GTGT hàng tháng

- Phối hợp bộ phận hành chính – nhân sự kiểm kê tài sản, thiết bị Cty định kỳ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của bộ phận quản lý và Ban Lãnh Đạo

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

- Giới tính: Nữ

- Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc

- Có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu tốt.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, luật liên quan đến kế toán, thuế của Nhà nước.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên Đã có kinh nghiệm làm việc trong công ty Công nghệ, phần mềm

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế

- Đã có kinh nghiệm làm việc bằng phần mềm kế toán (misa) và thành tạo tin học văn phòng.

- Thu nhập 15- 20 triệu/tháng

- Làm việc từ thứ 2 – thứ 6 (từ 8h30 - 17h30)

- Thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 1-5 tháng lương

- Review lương tối thiểu 1 lần/năm.

- Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức.

- Cơ hội phát triển lên vị trí Kế toán trưởng

- Được bung lụa và thả ga trong các hoạt động Team building hàng quý (2-3 lần/năm) và du lịch nghỉ mát đáng nhớ cùng gia đình và người thân.

- Phí gửi xe hàng ngày, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.

