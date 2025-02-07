Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Tập Đoàn Sun Group
- Hà Nội: 13 Phố Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 30 - 60 Triệu
Nhiệm vụ chính:
• Phối hợp với các đơn vị, công ty thành để thu thập, cung hồ sơ; trao đổi các thông tin về Phương án kinh doanh với Ngân hàng.
• Đề xuất các điều kiện huy động vốn phù hợp với từng PAKD/DAĐT của đơn vị được Lãnh đạo phòng phân công phụ trách.
• Thực hiện quản lý khoản được cấp tín dụng của PAKD/DAĐT do CVCC phụ trách theo các hợp đồng đã ký kết.
• Thực hiện giải ngân, phát hành BL/LC, thế chấp/giải chấp TSBĐ. Xử lý các công việc phát sinh trong quá trình vay vốn (Báo cáo, theo dõi lãi suất, thay đổi TSBĐ).
• Lập báo cáo các công việc thường xuyên xử lý để quản lý, theo dõi và báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
• Tham gia đề xuất, xây dựng quy định, quy trình nội bộ của Phòng.
• Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trên 5 năm kinh nghiệm tại các vị trí SME, CIB, CMB, thẩm định tín dụng doanh nghiệp.
• Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; Kỹ năng thẩm định dự án
Tại Tập Đoàn Sun Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Sun Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
