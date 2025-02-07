Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Nhiệm vụ chính:

• Phối hợp với các đơn vị, công ty thành để thu thập, cung hồ sơ; trao đổi các thông tin về Phương án kinh doanh với Ngân hàng.

• Đề xuất các điều kiện huy động vốn phù hợp với từng PAKD/DAĐT của đơn vị được Lãnh đạo phòng phân công phụ trách.

• Thực hiện quản lý khoản được cấp tín dụng của PAKD/DAĐT do CVCC phụ trách theo các hợp đồng đã ký kết.

• Thực hiện giải ngân, phát hành BL/LC, thế chấp/giải chấp TSBĐ. Xử lý các công việc phát sinh trong quá trình vay vốn (Báo cáo, theo dõi lãi suất, thay đổi TSBĐ).

• Lập báo cáo các công việc thường xuyên xử lý để quản lý, theo dõi và báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

• Tham gia đề xuất, xây dựng quy định, quy trình nội bộ của Phòng.

• Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.