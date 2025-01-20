Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đơn vị A, tầng 2, tòa xưởng tiêu chuẩn, Lô N.04B

- 10, Đường 14, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Venair (www.venair.com) là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất ống silicone cũng như các sản phẩm linh hoạt bằng silicone, phục vụ cho những ngành công nghiệp đòi hỏi cao như dược phẩm, công nghệ sinh học, pin nhiên liệu và hàng không vũ trụ.
là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất ống silicone cũng như các sản phẩm linh hoạt bằng silicone, phục vụ cho những ngành công nghiệp đòi hỏi cao như dược phẩm, công nghệ sinh học, pin nhiên liệu và hàng không vũ trụ.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh sáng tạo dựa trên yêu cầu của khách hàng. Thành lập vào năm 1986, hiện nay Venair có 28 chi nhánh bán hàng phân bổ tại châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ, cùng với 3 trung tâm sản xuất và hơn 300 nhân viên trên toàn thế giới.
* What are we looking for?
Trong bối cảnh sự mở rộng quốc tế mạnh mẽ của chúng tôi, hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên Kinh doanh cho trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội, nơi chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ đắc lực cho các nhà sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và các tập đoàn FMCG hàng đầu trong nước.
Nhân viên Kinh doanh
Ứng viên lý tưởng sẽ là người có kinh nghiệm trong việc bán các sản phẩm công nghiệp B2B cho các công ty trong các lĩnh vực trên, hoặc cung cấp các thiết bị liên quan đến quy trình cho các OEM và các công ty kỹ thuật đang hoạt động trong các ngành này. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các cơ sở sản xuất trong các lĩnh vực này, với sự hiểu biết sâu sắc và khả năng tương tác hiệu quả với khách hàng.
* Responsibilities

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đơn vị A, Tầng 2, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn, Lô N.04b-10, đường số 14, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

