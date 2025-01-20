Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH Ống Si-Li-Con Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Venair (www.venair.com) là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất ống silicone cũng như các sản phẩm linh hoạt bằng silicone, phục vụ cho những ngành công nghiệp đòi hỏi cao như dược phẩm, công nghệ sinh học, pin nhiên liệu và hàng không vũ trụ.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh sáng tạo dựa trên yêu cầu của khách hàng. Thành lập vào năm 1986, hiện nay Venair có 28 chi nhánh bán hàng phân bổ tại châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ, cùng với 3 trung tâm sản xuất và hơn 300 nhân viên trên toàn thế giới.

* What are we looking for?

Trong bối cảnh sự mở rộng quốc tế mạnh mẽ của chúng tôi, hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên Kinh doanh cho trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội, nơi chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ đắc lực cho các nhà sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và các tập đoàn FMCG hàng đầu trong nước.

Nhân viên Kinh doanh

Ứng viên lý tưởng sẽ là người có kinh nghiệm trong việc bán các sản phẩm công nghiệp B2B cho các công ty trong các lĩnh vực trên, hoặc cung cấp các thiết bị liên quan đến quy trình cho các OEM và các công ty kỹ thuật đang hoạt động trong các ngành này. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các cơ sở sản xuất trong các lĩnh vực này, với sự hiểu biết sâu sắc và khả năng tương tác hiệu quả với khách hàng.

* Responsibilities