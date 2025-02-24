Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

SALE KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ BÁN HÀNG

Vượt ra khỏi định nghĩa người bán hàng thông thường, tại Vietnamworks, chúng tôi đóng vai trò là người đồng hành của doanh nghiệp và ứng viên, cũng như luôn ưu tiên cho sự phát triển của con người. Về với ngôi nhà Vietnamworks, điều bạn nhận được không chỉ là các phúc lợi hấp dẫn, mà còn là sự đào tạo bài bản và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Với vị thế nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến các chương trình đào tạo và những trải nghiệm tốt nhất cho từng nhân viên của mình.

- Vietnamworks tự tin là môi trường lý tưởng để các bạn Sales phát huy tất cả tiềm lực cũng như nâng cao thu nhập, với môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, rõ ràng kèm với nguồn data khách hàng dồi dào tiềm năng, mô hình quản lý khác biệt.

- Chính sách thưởng doanh số không giới hạn tạo điều kiện để các chiến binh Sales vừa gia tăng thu nhập, vừa cống hiến giá trị tốt đẹp khi mang đến hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp khác nhau cho mọi người.

ĐÁNH-ĐÂU-THẮNG-ĐÓ VỚI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHIẾN BINH SALE

o Chương trình Mentor - Mentee: mỗi chiến binh Sales khi gia nhập VietnamWorks sẽ được hỗ trợ và đồng hành trong việc làm quen với môi trường mới, nắm bắt các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công việc để bắt kịp và thể hiện bản thân một cách nhanh chóng.

Chương trình Mentor - Mentee: