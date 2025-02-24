Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Navigos Group
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Navigos Group

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Navigos Group

Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 400 - 500 USD

SALE KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ BÁN HÀNG
Vượt ra khỏi định nghĩa người bán hàng thông thường, tại Vietnamworks, chúng tôi đóng vai trò là người đồng hành của doanh nghiệp và ứng viên, cũng như luôn ưu tiên cho sự phát triển của con người. Về với ngôi nhà Vietnamworks, điều bạn nhận được không chỉ là các phúc lợi hấp dẫn, mà còn là sự đào tạo bài bản và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Với vị thế nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến các chương trình đào tạo và những trải nghiệm tốt nhất cho từng nhân viên của mình.
- Vietnamworks tự tin là môi trường lý tưởng để các bạn Sales phát huy tất cả tiềm lực cũng như nâng cao thu nhập, với môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, rõ ràng kèm với nguồn data khách hàng dồi dào tiềm năng, mô hình quản lý khác biệt.
- Chính sách thưởng doanh số không giới hạn tạo điều kiện để các chiến binh Sales vừa gia tăng thu nhập, vừa cống hiến giá trị tốt đẹp khi mang đến hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp khác nhau cho mọi người.
ĐÁNH-ĐÂU-THẮNG-ĐÓ VỚI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHIẾN BINH SALE
o Chương trình Mentor - Mentee: mỗi chiến binh Sales khi gia nhập VietnamWorks sẽ được hỗ trợ và đồng hành trong việc làm quen với môi trường mới, nắm bắt các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công việc để bắt kịp và thể hiện bản thân một cách nhanh chóng.
Chương trình Mentor - Mentee:

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Group

Navigos Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HCM Office: 20th Floor, E Town Central - 11 Doan Van Bo, Ward 13, District 4; Hanoi office: 8th Floor, V Building, 125-127 Ba Trieu St, Hai Ba Trung District

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-khach-hang-doanh-nghiep-thu-nhap-400-500-thang-tai-ha-noi-job319935
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Ninh Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Ninh Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm