Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102

- 104

- 106 Bàu Cát Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ thực hiện các giao dịch liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ tài chính, tiết kiệm, tín dụng, mở và quản lý tài khoản, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng,... dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên viên ngân hàng.
- Tiếp cận, học hỏi các sản phẩm ngân hàng, kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Thực hiện công việc theo sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất

Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102-104-106 Bàu Cát , phường 14, quận Tân Bình , Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

