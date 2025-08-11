Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 28, đường 52, Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản

-Kết nối, chào hàng, báo giá cho khách hàng

-Thương lượng, đàm phán, thuyết phục khách hàng

- Phối hợp cùng với phòng Thu mua và QC để cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 các ngành Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành liên quan.

-Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt

- Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi;

- Có thể thực tập fulltime hoặc Part- time

- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ chi phí thực tập

-Công ty có hỗ trợ dấu mộc, báo cáo tốt nghiệp;

- Được tiếp xúc rèn luyện nâng cao khả năng Tiếng Anh;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin