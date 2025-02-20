Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thu thập dữ liệu phục vụ cho việc phân tích chuyên sâu cho Tổng Giám Đốc/Ban Điều Hành về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp

• Thực hiện các hoạt động xây dựng và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp theo định kỳ/đột xuất

• Thực hiện các hoạt động xây dựng và cung cấp báo cáo tự động trên hệ thống để các đơn vị chủ động khai thác sử dụng

• Thu thập thông tin/biến đổi dữ liệu phục vụ hoạt động khai phá, phân tích dữ liệu chuyên sâu/đa chiều nhằm tìm ra các giá trị gia tăng/khác biệt mảng khách hàng doanh nghiệp

• Thực hiện các hoạt động báo cáo, cung cấp dữ liệu hỗ trợ chương trình kinh doanh và thực hiện đánh giá hiệu quả triển khai nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Thống kê, Khoa học dữ liệu, các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng tài chính

• Có chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm sử dụng thành thạo công cụ truy xuất, biến đổi dữ liệu: SQL, Tableau, Power BI, Oracle

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.