Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện kiểm tra và đánh giá mức độ tuân thủ quy trình/chính sách (60%)

Kiểm tra và đánh giá mức độ tuân thủ theo quy trình/chính sách của các hoạt động sử dụng chi phí và các hoạt động vận hành của kho/bưu cục theo sự phân công của Quản lý. Phát hiện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và sai sót trong các quy trình/chính sách từ đó đưa ra những đề xuất cải thiện quy trình/chính sách.

2. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (40%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kiểm toán/Kế toán; Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực Logistic/Vận chuyển/Express...; Có kỹ năng và thực hành thành thục Excel (Pivot Table, các hàm tìm kiếm, trích xuất); Có kỹ năng giao tiếp, phân tích và xử lý tình huống; Tinh thần cầu tiến, Làm việc cẩn thận dưới áp lực cao, Sẵn sàng hỗ trợ team khi cần.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Được cân nhắc luân chuyển nghiệp vụ giữa các bộ phận để phát triển chuyên môn; Được hướng dẫn với đội ngũ nhân viên tận tình và giàu kinh nghiệm.

Đồng nghiệp:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, 9x trẻ trung; Quy mô nhân sự lớn 10,000 nhân sự toàn quốc, Công ty top 3 trong ngành.

Ngày nghỉ: 12 ngày nghỉ phép.

Phúc lợi:

Tham gia các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước (đóng full lương); Tham gia các hoạt động tập thể, Khám sức khoẻ định kỳ; Thưởng tháng 13, Review lương định kỳ hằng năm; Thẻ bảo hiểm sức khỏe Premium Care; Tham gia các hoạt động tập thể, khám sức khoẻ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

