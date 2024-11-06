Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NHÀ TỐT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu

Mức lương 40 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 1, TT7A KĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (Ngã tư Nguyễn Xiển Xa La)., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 40 - 100 Triệu

• Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Công ty;

• Cung cấp thông tin sản phẩm, khuyến mãi và giá cả qua việc xác định các yêu cầu của khách hàng;

• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, góp vốn, mua bán với công ty;

Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần có đam mê kiếm tiền.

• Giao tiếp lưu loát, hoà đồng, thân thiện.

• Chủ động trong việc, nhanh nhẹn, đạo đức tốt.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NHÀ TỐT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 8.000.000 - 100.000.000đ (LCB + doanh thu + thưởng+++)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp,phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty.

Cơ hội thăng tiến và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình Làm việc.

Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NHÀ TỐT HÀ NỘI

