Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 360 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển Khách hàng mới. Tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại công ty. Kết nối với các phòng ban chăm sóc khách hàng hiện có. Cập nhật các thông tin, xu hướng của thị trường để làm việc với Khách hàng. Tham gia các khóa đào tạo của Công ty để rèn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ

Phát triển Khách hàng mới.

Tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại công ty.

Kết nối với các phòng ban chăm sóc khách hàng hiện có.

Cập nhật các thông tin, xu hướng của thị trường để làm việc với Khách hàng.

Tham gia các khóa đào tạo của Công ty để rèn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính. Kinh nghiệm làm sales tối thiểu 1 năm, khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực đầu tư. Có niềm đam mê kinh doanh Yêu cầu có laptop cá nhân.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính.

Kinh nghiệm làm sales tối thiểu 1 năm, khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực đầu tư.

Có niềm đam mê kinh doanh

Yêu cầu có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10tr - 25tr bao gồm: Lương cơ bản 5tr - 8tr + Hoa hồng + thưởng. Thưởng tháng/ quý/ năm, thưởng nóng, du lịch hàng năm. Được tài trợ các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích xu hướng thị trường

Thu nhập 10tr - 25tr bao gồm: Lương cơ bản 5tr - 8tr + Hoa hồng + thưởng.

Thưởng tháng/ quý/ năm, thưởng nóng, du lịch hàng năm.

Được tài trợ các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích xu hướng thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin