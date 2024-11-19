Tuyển Marketing Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Bất động sản BHS
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà FT Building số 80 đường Bát Nàn, P Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Thu thập thông tin nghiên cứu thị trường, phân tích các thông tin liên quan đến việc chạy MKT
Lập kế hoạch Marketing chi tiết bao gồm các công cụ , hạng mục, cách thức triển khai kèm chi phí theo từng giai đoạn cụ thể
Nghiên cứu và lựa chọn và đo đếm hiệu quả các công cụ Marketing và cách thức triển khai phù hợp cho từng dự án (online, offline, truyền thông, quảng cáo, in ấn, sự kiện)
Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện
Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai.
Định kỳ báo cáo, đánh giá, đề xuất điều chỉnh các hoạt động MKT để tối ưu hiệu quả kế hoach MKT đã được phê duyệt
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Marketing
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm MKT, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Bất động sản
ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Bất động sản
Có khả năng đo đếm hiệu quả các phương pháp marketing
Có khả năng tư duy sáng tạo
Kỹ năng phân tích và làm việc nhóm, độc lập.
Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.

Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 17-20 triệu + hoa hồng dự án
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
Tham gia Bảo hiểm sức khoẻ
Cơ hội được làm việc tại Doanh nghiệp top đầu về lĩnh vực BĐS
Môi trường chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất, không gian kích thích để sáng tạo
Cơ hội đầu tư các dự án Tập đoàn làm Chủ đầu tư
Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
Tham gia team building, du lịch trong và ngoài nước do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Công ty cổ phần Bất động sản BHS Tầng 2 - Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm P. Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

