Tuyển Marketing Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà FT Building số 80 đường Bát Nàn, P Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Thu thập thông tin nghiên cứu thị trường, phân tích các thông tin liên quan đến việc chạy MKT

Lập kế hoạch Marketing chi tiết bao gồm các công cụ , hạng mục, cách thức triển khai kèm chi phí theo từng giai đoạn cụ thể

Nghiên cứu và lựa chọn và đo đếm hiệu quả các công cụ Marketing và cách thức triển khai phù hợp cho từng dự án (online, offline, truyền thông, quảng cáo, in ấn, sự kiện)

Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện

Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai.

Định kỳ báo cáo, đánh giá, đề xuất điều chỉnh các hoạt động MKT để tối ưu hiệu quả kế hoach MKT đã được phê duyệt

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Marketing

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm MKT, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Bất động sản

Có khả năng đo đếm hiệu quả các phương pháp marketing

Có khả năng tư duy sáng tạo

Kỹ năng phân tích và làm việc nhóm, độc lập.

Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.

Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 17-20 triệu + hoa hồng dự án

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Tham gia Bảo hiểm sức khoẻ

Cơ hội được làm việc tại Doanh nghiệp top đầu về lĩnh vực BĐS

Môi trường chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất, không gian kích thích để sáng tạo

Cơ hội đầu tư các dự án Tập đoàn làm Chủ đầu tư

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Tham gia team building, du lịch trong và ngoài nước do Công ty tổ chức

