Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
-Theo dõi cân đối tồn kho nguyên liệu, triệt tồn vải
- Lập đơn hàng mua vải mới căn cứ nhu cầu mua đã được duyệt
- Thực hiện thủ tục mua hàng theo quy trình, theo dõi quá trình đồng bộ giao hàng với bộ phận tiếp nhận, đảm bảo tiến độ sản xuất
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến số lượng, chất lượng nguyên liệu với nhà cung cấp
- Thực hiện thanh toán, theo dõi công nợ với nhà cung cấp
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc: 5-7 năm thu mua, ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm mua hàng tại công ty thời trang, may mặc
- Am hiểu về các loại vải, nguyên phụ liệu ngành may.
- Có network mối quan hệ với các nhà cung cấp về vải trong ngành may là 1 lợi thế
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt
- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc
- Trung thực, chi tiết, tỉ mỉ, trách nhiệm
- Am hiểu về các loại vải, nguyên phụ liệu ngành may.
- Có network mối quan hệ với các nhà cung cấp về vải trong ngành may là 1 lợi thế
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt
- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc
- Trung thực, chi tiết, tỉ mỉ, trách nhiệm
Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 18.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI