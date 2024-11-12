Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Theo dõi cân đối tồn kho nguyên liệu, triệt tồn vải

- Lập đơn hàng mua vải mới căn cứ nhu cầu mua đã được duyệt

- Thực hiện thủ tục mua hàng theo quy trình, theo dõi quá trình đồng bộ giao hàng với bộ phận tiếp nhận, đảm bảo tiến độ sản xuất

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến số lượng, chất lượng nguyên liệu với nhà cung cấp

- Thực hiện thanh toán, theo dõi công nợ với nhà cung cấp

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm làm việc: 5-7 năm thu mua, ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm mua hàng tại công ty thời trang, may mặc

- Am hiểu về các loại vải, nguyên phụ liệu ngành may.

- Có network mối quan hệ với các nhà cung cấp về vải trong ngành may là 1 lợi thế

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt

- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc

- Trung thực, chi tiết, tỉ mỉ, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 18.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin