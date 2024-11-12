Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Theo dõi cân đối tồn kho nguyên liệu, triệt tồn vải
- Lập đơn hàng mua vải mới căn cứ nhu cầu mua đã được duyệt
- Thực hiện thủ tục mua hàng theo quy trình, theo dõi quá trình đồng bộ giao hàng với bộ phận tiếp nhận, đảm bảo tiến độ sản xuất
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến số lượng, chất lượng nguyên liệu với nhà cung cấp
- Thực hiện thanh toán, theo dõi công nợ với nhà cung cấp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: 5-7 năm thu mua, ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm mua hàng tại công ty thời trang, may mặc
- Am hiểu về các loại vải, nguyên phụ liệu ngành may.
- Có network mối quan hệ với các nhà cung cấp về vải trong ngành may là 1 lợi thế
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt
- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc
- Trung thực, chi tiết, tỉ mỉ, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 18.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 đường Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

