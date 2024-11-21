Tuyển Quan hệ lao động CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Thực hiện nghiệp vụ quản lý nhân sự: Ký hợp đồng lao động, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc...

Quản lý hồ sơ nhân sự; Cập nhật thông tin nhân sự trên phần mềm HRM;

Soạn thảo các quyết định, văn bản liên quan đến công tác nhân sự và quản lý lao động;

Thực hiện các báo cáo lao động theo quy định của các cơ quan, ban, ngành liên quan đến nghiệp vụ;

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người lao động liên quan đến phạm vi công việc phụ trách.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật hoặc các chuyên ngành liên quan đến luật.

Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần cầu tiến, luôn chủ động và nỗ lực hoàn thành các công việc được giao;

Có kiến thức tổng quát về quản trị nhân sự; am hiểu quy định và thực tiễn áp dụng Pháp luật về luật lao động;

Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành và sử dụng tốt các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng;

Có kỹ năng báo cáo, trình bày, thuyết trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn.

Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực

Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển

Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company

