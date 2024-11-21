Tuyển Quan hệ lao động CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quan hệ lao động Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quan hệ lao động Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện nghiệp vụ quản lý nhân sự: Ký hợp đồng lao động, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc...
Quản lý hồ sơ nhân sự; Cập nhật thông tin nhân sự trên phần mềm HRM;
Soạn thảo các quyết định, văn bản liên quan đến công tác nhân sự và quản lý lao động;
Thực hiện các báo cáo lao động theo quy định của các cơ quan, ban, ngành liên quan đến nghiệp vụ;
Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người lao động liên quan đến phạm vi công việc phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật hoặc các chuyên ngành liên quan đến luật.
Luật hoặc các chuyên ngành liên quan đến luật
Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần cầu tiến, luôn chủ động và nỗ lực hoàn thành các công việc được giao;
Có kiến thức tổng quát về quản trị nhân sự; am hiểu quy định và thực tiễn áp dụng Pháp luật về luật lao động;
Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành và sử dụng tốt các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng;
Có kỹ năng báo cáo, trình bày, thuyết trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn.
Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam
Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực
Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển
Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company
