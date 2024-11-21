Tuyển Quan hệ lao động BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm

Quan hệ lao động

- Đăng tin tuyển dụng và tìm ứng viên theo yêu cầu

- Quản lý ứng viên: Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn thông báo kết quả tuyển dụng...

- Hỗ trợ các công việc nhân sự như: lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin nhân sự, thủ tục nhận việc, nghỉ việc...

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc vừa ra trường mong muốn học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm, ưu tiên UV có thể làm Full time

Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng thiết kế cơ bản

Yêu thích công việc nhân sự

Kỹ năng giao tiếp và tư duy logic tốt

Chủ động, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Được Hưởng

Được trải nghiệm thực tế kỹ năng, trau dồi chuyên môn

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại

Được hỗ trợ lương TTS

Cách Thức Ứng Tuyển

