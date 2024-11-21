Tuyển Quan hệ lao động BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quan hệ lao động Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quan hệ lao động Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đăng tin tuyển dụng và tìm ứng viên theo yêu cầu
- Quản lý ứng viên: Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn thông báo kết quả tuyển dụng...
- Hỗ trợ các công việc nhân sự như: lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin nhân sự, thủ tục nhận việc, nghỉ việc...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc vừa ra trường mong muốn học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm, ưu tiên UV có thể làm Full time
Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng thiết kế cơ bản
Yêu thích công việc nhân sự
Kỹ năng giao tiếp và tư duy logic tốt
Chủ động, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) Thì Được Hưởng Những Gì
Được trải nghiệm thực tế kỹ năng, trau dồi chuyên môn
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại
Được hỗ trợ lương TTS
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
