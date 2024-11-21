Tuyển Quan hệ lao động Công ty TNHH B.H.N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số DP - 18 Khu Biệt Thự Song Lập Vườn Dragon Parc2, KDC Phú Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Quan hệ lao động Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc hành chính: soạn thảo văn bản, lập báo cáo, quản lý công văn đi và đến, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Quản lý văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ làm việc, đảm bảo nhu cầu trang thiết bị cho các bộ phận khác.

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp cho cấp trên và các phòng ban khi có yêu cầu.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, hội thảo, họp nhóm và các buổi đào tạo.

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng, ghi nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và chuyển đến các bộ phận liên quan.

Theo dõi và cập nhật các hợp đồng, hồ sơ nhân sự, làm việc với các đơn vị bảo hiểm, cơ quan nhà nước khi cần.

Quản lý, theo dõi tài liệu hành chính, hợp đồng của công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý khi cần thiết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo các công việc hàng ngày/hàng tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 23 - 33, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan đến Marketing, Kinh doanh hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực văn phòng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Giao tiếp: Tiếng Anh / Tiếng Hàn / Tiếng Nhật thành thạo, bao gồm cả kỹ năng viết và nói, có thể làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài.

Tính cách: Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực tốt.

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 7.

Tại Công ty TNHH B.H.N Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận dựa trên năng lực.

Cơ hội tăng lương theo định kỳ hoặc theo hiệu suất công việc.

Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13, và phụ cấp ăn trưa theo chế độ của công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ở trong và ngoài nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH B.H.N

