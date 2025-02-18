Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong các giao dịch quốc tế.
- Đảm bảo các dự án đầu tư quốc tế tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn toàn cầu.
- Soạn thảo, kiểm tra, và quản lý hợp đồng quốc tế.
- Hỗ trợ pháp lý cho các công ty thành viên hoạt động ở nước ngoài.
- Xử lý tranh chấp pháp lý liên quan đến giao dịch quốc tế.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật (ưu tiên Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế).
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, luật thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài.
Kinh nghiệm
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, luật thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài.
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về pháp luật doanh nghiệp, thương mại, đầu tư quốc tế, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, luật chống độc quyền, chống rửa tiền...
Kiến thức chuyên môn
Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh
Ngoại ngữ
Kỹ năng:
Kỹ năng
Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Kỹ năng phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro pháp lý.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương
Mức lương (Gross): 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng
Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).
2. Thưởng
- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.
3. Các chế độ khác
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô Cx01, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

