Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong các giao dịch quốc tế.

- Đảm bảo các dự án đầu tư quốc tế tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn toàn cầu.

- Soạn thảo, kiểm tra, và quản lý hợp đồng quốc tế.

- Hỗ trợ pháp lý cho các công ty thành viên hoạt động ở nước ngoài.

- Xử lý tranh chấp pháp lý liên quan đến giao dịch quốc tế.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật (ưu tiên Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế).

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, luật thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài.

Kinh nghiệm

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về pháp luật doanh nghiệp, thương mại, đầu tư quốc tế, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, luật chống độc quyền, chống rửa tiền...

Kiến thức chuyên môn

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh

Ngoại ngữ

Kỹ năng:

Kỹ năng

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Kỹ năng phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro pháp lý.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương

Mức lương (Gross): 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng

Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).

2. Thưởng

- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.

3. Các chế độ khác

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

