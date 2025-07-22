Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Philippines

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Tham gia hoạt động đấu thầu EPC (A-B)
• Tham gia thực hiện các hoạt động đấu thầu EPC (A-B)
• Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (A-B) về mặt thương mại hợp đồng
• Thực hiện các thủ tục bảo lãnh hợp đồng
II. Thực hiện hoạt động mua sắm nhà thầu phụ (B-B’)
• Thực hiện mời thầu các đơn vị nhà thầu phụ
• Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (B-B’) về mặt thương mại hợp đồng
III. Thực hiện hoạt động quản lý hợp đồng
• Xây dựng và quản lý định mức/giá dịch vụ, sản phẩm áp dụng cho các hợp đồng (A-B) và (B-B’)
• Quản lý hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (A-B)
• Tổ chức, giám sát việc thực hiện các hợp đồng (A-B) theo kế hoạch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

