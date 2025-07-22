Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
- Quốc tế: Philippines
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Tham gia hoạt động đấu thầu EPC (A-B)
• Tham gia thực hiện các hoạt động đấu thầu EPC (A-B)
• Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (A-B) về mặt thương mại hợp đồng
• Thực hiện các thủ tục bảo lãnh hợp đồng
II. Thực hiện hoạt động mua sắm nhà thầu phụ (B-B’)
• Thực hiện mời thầu các đơn vị nhà thầu phụ
• Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (B-B’) về mặt thương mại hợp đồng
III. Thực hiện hoạt động quản lý hợp đồng
• Xây dựng và quản lý định mức/giá dịch vụ, sản phẩm áp dụng cho các hợp đồng (A-B) và (B-B’)
• Quản lý hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (A-B)
• Tổ chức, giám sát việc thực hiện các hợp đồng (A-B) theo kế hoạch
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
