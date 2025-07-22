Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

I. Tham gia hoạt động đấu thầu EPC (A-B)

• Tham gia thực hiện các hoạt động đấu thầu EPC (A-B)

• Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (A-B) về mặt thương mại hợp đồng

• Thực hiện các thủ tục bảo lãnh hợp đồng

II. Thực hiện hoạt động mua sắm nhà thầu phụ (B-B’)

• Thực hiện mời thầu các đơn vị nhà thầu phụ

• Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (B-B’) về mặt thương mại hợp đồng

III. Thực hiện hoạt động quản lý hợp đồng

• Xây dựng và quản lý định mức/giá dịch vụ, sản phẩm áp dụng cho các hợp đồng (A-B) và (B-B’)

• Quản lý hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm (A-B)

• Tổ chức, giám sát việc thực hiện các hợp đồng (A-B) theo kế hoạch