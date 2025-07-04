Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 - 121 Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phụ trách tư vấn pháp lý, chuẩn bị hồ sơ xin các loại giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty như: Hồ sơ công bố sản phẩm;...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên pháp chế trong doanh nghiệp (hoặc làm việc trong các công ty Luật). Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành làm đẹp; mỹ phẩm, tpcn.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

- Hiểu biết và có kiến thức liên quan đến pháp luật.

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, nghiên cứu pháp luật.

- Kỹ năng tư vấn pháp luật.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 (có thể thỏa thuận theo năng lực) + lương tháng 13.

- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng. + Miễn phí gửi xe tháng.

- Miễn phí và không giới hạn đồ ăn nhẹ, ăn vặt, trà, cà phê...

- Làm việc thứ 2 - thứ 6 (9h-18h)

- Thưởng các ngày Lễ, Tết,...

- Review lương 1 năm/lần, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên.

- Du lịch công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin