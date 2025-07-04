Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 119
- 121 Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Phụ trách tư vấn pháp lý, chuẩn bị hồ sơ xin các loại giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty như: Hồ sơ công bố sản phẩm;...
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên pháp chế trong doanh nghiệp (hoặc làm việc trong các công ty Luật). Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành làm đẹp; mỹ phẩm, tpcn.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
- Hiểu biết và có kiến thức liên quan đến pháp luật.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, nghiên cứu pháp luật.
- Kỹ năng tư vấn pháp luật.
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 (có thể thỏa thuận theo năng lực) + lương tháng 13.
- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng. + Miễn phí gửi xe tháng.
- Miễn phí và không giới hạn đồ ăn nhẹ, ăn vặt, trà, cà phê...
- Làm việc thứ 2 - thứ 6 (9h-18h)
- Thưởng các ngày Lễ, Tết,...
- Review lương 1 năm/lần, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên.
- Du lịch công ty,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
