Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Tư vấn pháp lý và hỗ trợ nghiệp vụ xuất nhập khẩu:

- Cập nhật, phổ biến quy định liên quan đến hải quan, kiểm dịch, kiểm tra chuyên ngành, thuế nhập khẩu, nhãn mác, công bố sản phẩm...

- Tư vấn pháp lý về điều kiện xuất nhập khẩu đối với từng loại hàng hóa, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm, mỹ phẩm, sữa.

2. Kiểm tra và rà soát hồ sơ, chứng từ:

- Rà soát tính pháp lý và đầy đủ của các bộ chứng từ hải quan, CO/CQ, hợp đồng, hóa đơn, packing list, CFS, MSDS...

- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ công bố chất lượng, đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, xin cấp giấy phép nhập khẩu (nếu cần).

3. Xử lý tình huống phát sinh thực tế:

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài công ty để giải quyết các vướng mắc liên quan đến thông quan hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, ách tắc hồ sơ hải quan, sai lệch chứng từ.

- Trực tiếp làm việc với các cơ quan hải quan, kiểm dịch, Cục ATTP, Cục Mỹ phẩm, Bộ Công Thương… khi cần thiết.

4. Soạn thảo và kiểm soát hợp đồng:

- Rà soát các hợp đồng mua bán quốc tế, điều khoản Incoterms, thanh toán quốc tế đảm bảo phù hợp pháp lý.

- Kiểm soát rủi ro pháp lý trong giao dịch với đối tác nước ngoài.

5. Phối hợp xây dựng và kiểm soát quy trình nội bộ:

- Góp ý quy trình xuất nhập khẩu để đảm bảo phù hợp pháp luật và thực tiễn.

- Đề xuất cải tiến thủ tục để hạn chế rủi ro, tiết kiệm thời gian và chi phí thông quan.