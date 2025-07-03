Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

◦ Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty;

◦ Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của Công ty;

◦ Soạn thảo, đưa ra ý kiến, đàm phán các hợp đồng của Công ty ký kết với khách hàng và các đối tác trong nước và nước ngoài; đưa ra ý kiến/ hướng xử lý với các tranh chấp với đối tác để hạn chế rủi ro cho công ty;

◦ Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng của Công ty trước khi ban hành;

◦ Tìm kiếm, lựa chọn và đại diện Công ty làm việc với Công ty Luật tư vấn/tố tụng;

◦ Đại diện Công ty làm việc, giao dịch với các cơ quan nhà nước để giải quyết công việc liên quan về xin giấy phép và tuân thủ pháp luật;

◦ Kiểm soát nội bộ, xây dựng quy trình tuân thủ, tư vấn và xây dựng, cải tiến quy trình, quy chế nội bộ của Công ty, kiểm tra tính pháp lý của các văn bản nội bộ của Công ty;

◦ Kiểm tra hồ sơ thầu và phối hợp các bộ phận khác để nộp dự thầu đúng tiêu chuẩn, giám sát việc lưu trữ hồ sơ thầu, ký kết, triển khai hợp đồng với khách hàng, giám sát rủi ro đấu thầu từ lúc bắt đầu nộp thầu cho tới luc kết thúc toàn bộ hợp đồng với khách hàng

◦ Tư vấn, xử lý các vấn đề về lao động, tranh chấp lao động, tuân thủ pháp luật lao động;

◦ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

◦ Trình độ học vấn: Chuyên ngành luật, có bằng cử nhân Luật trở lên

◦ Kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp hoặc văn phòng/công ty Luật

◦ Có kinh nghiệm review hợp đồng dịch vụ, thương mại quốc tế.

◦ Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt

+ Tiếng Anh thành thạo 4 kĩ năng, đọc hiểu tài liệu liên quan tới công việc

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao

+ Chủ động, linh hoạt trong công việc

◦ Lợi thế:

+ Kinh nghiệm lập, giám sát hồ sơ thầu

+ Tiếng Anh (từ 6.5 IELTS hoặc tương đương)

+ Các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các công ty về Công nghệ thông tin

+ Đã tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư/ có chứng chỉ Luật sư

◦ Thu nhập hấp dẫn

◦ Tối thiểu 13 tháng lương/năm

◦ Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

◦ Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng Tết,...

◦ Phụ cấp thâm niên tối thiểu 6tr/năm

◦ Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ ngoài bảo hiểm xã hội

◦ Chăm sóc sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại các trung tâm y tế chất lượng cao

Chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện Rikkei Care

◦ Phát triển sự nghiệp

Tham gia các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên bởi các chuyên gia trong và ngoài nước

Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế

Thưởng thành tích khi đạt các chứng chỉ ngoại ngữ

Cơ hội làm việc tại Nhật, Mỹ, Hàn và nhiều quốc gia khác trên thế giới,...

◦ Môi trường năng động, tích cực

Thời gian làm việc linh động, nghỉ thứ 7 + chủ nhật hàng tuần

12 ngày phép/năm + 1 ngày nghỉ du lịch

Chế độ team building hàng quý, du lịch hàng năm

Tham gia các giải đấu thể thao indoor, outdoor, e◦ sport,...

Tham gia các Câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng Anh,...

